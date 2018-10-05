Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Нэшвилл Предаторз»- 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).

Счёт в начале второго периода открыл нападающий «хищников» Филип Форсберг. Через четыре минуты Йеспер Фаст восстановил равновесие, но в заключительном игровом отрезке гости вновь вышли вперёд – отличился Пи Кей Суббэн. Колтон Сиссонс на 59-й минуте поразил уже пустые ворота «рейнджеров», отквитавших одну шайбу за полминуты до истечения основного времени усилиями Павла Бучневича. Также на счету российского нападающего показатель полезности «-1» и 17 минут 15 секунд, проведённых на льду.

Владислав Наместников сыграл 9 минут 35 минут и заработал показатель полезности «-1».