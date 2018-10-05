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«Куньлунь» — «Трактор»: Шипин заменил Энлунда в первом звене гостей

«Куньлунь» — «Трактор»: Шипин заменил Энлунда в первом звене гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и «Трактора» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 10:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19

«Куньлунь»:
Лазушин (Налимов);
Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Сундстрём— Фонтэйн;
Джо— Кундратек, Ип— Сен-Пьер— Бек;
Парлетт— Бартли, Палола— Кейн— Лунд;
Сквайрз— Николлс— Латта.

«Трактор»:
Судницин (Сухачёв);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Шипин;
Рясенский — Бородкин, Шолохов— Стоу — Кравцов;
Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Петров, Глинкин — Полыгалов — Лапенков, Мошаров.

В составе команды Германа Титова произошла перестановка в первом звене — Максим Шипин заменил Йонаса Энлунда.

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