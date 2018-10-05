«Куньлунь» — «Трактор»: Шипин заменил Энлунда в первом звене гостей

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и «Трактора» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 10:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата сезона-2018/19

«Куньлунь»:

Лазушин (Налимов);

Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Сундстрём— Фонтэйн;

Джо— Кундратек, Ип— Сен-Пьер— Бек;

Парлетт— Бартли, Палола— Кейн— Лунд;

Сквайрз— Николлс— Латта.

«Трактор»:

Судницин (Сухачёв);

Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Шипин;

Рясенский — Бородкин, Шолохов— Стоу — Кравцов;

Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Петров, Глинкин — Полыгалов — Лапенков, Мошаров.

В составе команды Германа Титова произошла перестановка в первом звене — Максим Шипин заменил Йонаса Энлунда.