Дочь Знарка: папа скучает по работе

Дочь Олега Знарка Алиса в своём «инстаграме» написала, что отец скучает по работе, а её любимым хоккеистом является форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин.

«Как у папы дела? Хорошо, но он скучает по работе», — написала Знарок.

Фото также посмотреть в «сториз» Алисы.

«Мой любимый хоккеист? Артемий Панарин. В каком клубе бы я хотела, чтобы он играл? Который он сам выберет», — также написала Знарок.

Напомним, впервые об отношениях Артемия Панарина и Алисы Знарок заговорили во время чемпионата мира по хоккею в 2016 году, но на тот момент молодые люди никак не афишировали свои отношения. В последнее время они перестали скрываться, а недавно находились на отдыхе во Франции. Ранее сообщалось, что Алиса подталкивает Артемия к уходу из «Коламбуса» и переезду в Нью-Йорк.