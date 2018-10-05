Объявлены три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги первого игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третья звезда – голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, сделавший шат-аут в матче с «Аризоной Койотс» (3:0). Американский вратарь отразил 30 бросков по воротам.



Вторая звезда – вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, сыгравший на ноль в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:0) при 32 отраженных бросках.

Лучшим игроком дня признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, сделавший дубль в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:6 ОТ).