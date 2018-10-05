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Защитник Тимур Фаткуллин вернулся из «Нефтехимика» в «Ак Барс»

Защитник Тимур Фаткуллин вернулся из «Нефтехимика» в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Защитник Тимур Фаткуллин перешёл из «Нефтехимика» в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию, информирует официальный сайт казанского клуба. В новом клубе Тимур будет выступать под номером «7».

В нынешнем сезоне Фаткуллин провёл в регулярном чемпионате КХЛ три матча и результативными действиями не отметился.

Воспитанник челябинского хоккея прошлым летом был приобретён казанской командой у новокузнецкого «Металлурга», однако перед стартом сезона его обменяли в нижегородское «Торпедо», в составе которого он провёл 24 матча и забросил одну шайбу.

Затем 20-летний хоккеист перешёл обратно в казанский «Ак Барс» и сыграл пять игр в составе будущего чемпиона. Всего в КХЛ Фаткуллин принял участие в 73 встречах и набрал 11 (6+5) очков.

Защитник «Ак Барса» Тимур Фаткуллин перешёл в «Нефтехимик»
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