Защитник Тимур Фаткуллин вернулся из «Нефтехимика» в «Ак Барс»

Защитник Тимур Фаткуллин перешёл из «Нефтехимика» в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию, информирует официальный сайт казанского клуба. В новом клубе Тимур будет выступать под номером «7».

В нынешнем сезоне Фаткуллин провёл в регулярном чемпионате КХЛ три матча и результативными действиями не отметился.

Воспитанник челябинского хоккея прошлым летом был приобретён казанской командой у новокузнецкого «Металлурга», однако перед стартом сезона его обменяли в нижегородское «Торпедо», в составе которого он провёл 24 матча и забросил одну шайбу.



Затем 20-летний хоккеист перешёл обратно в казанский «Ак Барс» и сыграл пять игр в составе будущего чемпиона. Всего в КХЛ Фаткуллин принял участие в 73 встречах и набрал 11 (6+5) очков.