Тимашов: «Нефтехимик» играет в более вертикальный хоккей, чем «Автомобилист»

Защитник Николай Тимашов рассказал о своём обмене из «Автомобилиста» в «Нефтехимик» и сравнил игровые стили команд.

«В «Автомобилист» с новым тренерским штабом пришли новые игроки, повысилась конкуренция, новичкам дали игровое время. А если не всегда попадаешь в основной состав, то обмена обязан ждать. Считаю, что переход в «Нефтехимик» — шаг вперёд в моей карьере. На данном этапе для меня самое главное — получать игровое время, чувствовать доверие, развиваться. И все возможности для этого в Нижнекамске я получил. Отношения в «Нефтехимике» самые профессиональные, меня приняли очень хорошо. Каких-то хоккеистов знал и раньше — например с Дмитрием Огурцовым вместе играли в олимпийской сборной России, с Алексеем Михновым — в «Автомобилисте», с Павлом Здуновым пересекались в родной «Магнитке», с Богданом Якимовым мы одногодки, встречались по детским командам. В любом случае со всеми быстро познакомился, надеюсь, сразу вписался в команду.

По первым впечатлениям, «Нефтехимик» играет в более агрессивный и вертикальный хоккей. Стараемся действовать проще, на ворота соперника. В «Нефтехимике», как, наверное, в любой команде, от защитника требуется строго и надёжно играть в обороне. При этом подключения в атаку не запрещены — но они должны совершаться в тактически правильный момент, без риска. Тренерский штаб определил во вторую пару к Огурцову. Играем жёстко, чистим пятак, помогаем нашему вратарю Илье Ежову. Впрочем, как и вся команда.

Мне очень нравится новая команда. Молодая, бегущая, не признающая авторитетов, это отлично продемонстрировал прошлый сезон, когда «Нефтехимик» шёл шаг в шаг с «Автомобилистом». Наш главный тренер говорит, что мы можем покусать любую команду в лиге, как это накануне произошло в Ярославле в нашем матче с «Локомотивом». Да и вчера в Череповце в сложной игре нашли возможность для победы. Впереди Москва и «Динамо» — ещё один потенциальный фаворит Западной конференции, который после смены тренера по максимуму мобилизован. Но нас это мало интересует, мы каждый матч играем на победу», — цитирует Тимашова Russia-Hockey.