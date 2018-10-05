Налимов, Макмиллан и Йюнге помещены в список травмированных

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Иван Налимов, нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан и форвард челябинского «Трактора» Рикард Йюнге переведены в список травмированных. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Налимов выбыл до 4 ноября. Макмиллан должен вернуться в строй 16 октября, срок восстановления Йюнге не сообщается.

В нынешнем сезоне 24-летний Налимов провёл четыре матча и одержал одну победу при коэффициенте надёжности 2,83 и 91,7% отражённых бросков.

На счету 28-летнего Макмиллана 2 (1+1) очка в 9 матчах при показателе полезности «0» и 22 штрафных минутах. 31-летний Йюнге забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 11 играх при полезности «-5» и 6 минутах штрафа.