Защитник СКА Егор Рыков обменян в «Сочи» на права на Ивана Просветова

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен, информирует официальный сайт санкт-петербургского клуба. В сочинскую команду переходит защитник Егор Рыков, «армейцы» же получили спортивные права на 19-летнего голкипера Ивана Просветова.

В КХЛ Егор Рыков выступал за СКА с сезона-2015/16, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В составе «армейцев» защитник провёл 140 матчей и набрал 26 (2+24) очков. В нынешнем сезоне 21-летний защитник ни разу не попал в состав команды Ильи Воробьёва на матч КХЛ. Хоккейный клуб СКА поблагодарил Егора за игру в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

19-летний Просветов выступает в хоккейной лиге Онтарио, защищая ворота «Сагино Спирит».