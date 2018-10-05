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«Куньлунь» победил «Трактор», Лазушин во второй раз в сезоне отыграл на ноль

«Куньлунь» победил «Трактор», Лазушин во второй раз в сезоне отыграл на ноль
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на выезде потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юсси Таполы.

Первый период получился безголевым, а первую шайбу зрители увидели только на 39-й минуте встречи, когда Джастину Фонтейну удалось удачно сыграть на «пятаке» и реализовать большинство. Вторую шайбу хозяев забросил Патрик Лунд в середине третьего периода. Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне отыграл на ноль.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Фонтейн (Кейн) – 38:19 (5x4), 2:0 – Лунд (Лаюнен, Кейн) – 47:58 (5x5)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Драконы» благодаря победе сумели прервать двухматчевую серию поражений, подопечные Германа Титова в свою очередь не смогли продлить победную серию до трёх встреч.

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