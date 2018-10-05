«Куньлунь» победил «Трактор», Лазушин во второй раз в сезоне отыграл на ноль

Челябинский «Трактор» на выезде потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юсси Таполы.

Первый период получился безголевым, а первую шайбу зрители увидели только на 39-й минуте встречи, когда Джастину Фонтейну удалось удачно сыграть на «пятаке» и реализовать большинство. Вторую шайбу хозяев забросил Патрик Лунд в середине третьего периода. Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне отыграл на ноль.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Драконы» благодаря победе сумели прервать двухматчевую серию поражений, подопечные Германа Титова в свою очередь не смогли продлить победную серию до трёх встреч.