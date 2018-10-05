Анатолий Голышев получил травму и не смог продолжить матч с «Амуром»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Автомобилистом» продолжается второй период. Гости ведут со счётом 2:0 после точных бросков Вячеслава Литовченко и Франсиса Паре.

По ходу стартового отрезка гости понесли потерю. Нападающий Анатолий Голышев неудачно столкнулся с Никитой Попугаевым и получил травму колена. Продолжить встречу хоккеист уральской команды не смог.

23-летний Голышев в нынешнем сезоне забросил 9 шайб и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах при показателе полезности «+6».