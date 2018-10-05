Хартли: «Авангард» диктует свою игру, а не приспосабливается к сопернику

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 5 октября, начало — в 19:30 мск.

«Мы гордимся тем, как провели игры в сентябре, рады нашим показателям. Но в то же время мы все прекрасно понимаем, что Кубок Гагарина завоёвывается не в сентябре и не в октябре. Ещё во многих аспектах нам нужно становиться лучше. Мне очень нравится отношение игроков к делу, их стремление и вовлеченность. Именно это основа успеха. С нашими ребятами легко и приятно работать!



Рижане очень опасны в нападении. И мы это знаем. Дисциплина будет крайне важна, как и всегда. Главное — следовать нашей системе. Мы не приверженцы того, чтобы приспосабливаться к сопернику, наоборот, стараемся диктовать свою игру. Я знаю многих игроков рижского «Динамо», они играли под моим руководством на чемпионате мира. Они знают мой стиль, а я знаю, как играют они. Думаю, будет интересно.



У них в составе мастеровитые игроки, Лаурис Дарзиньш — один из них. Защитник Мэтью Майоне тоже отличный игрок. Есть легионеры, способные забивать. Микелис Редлихс сейчас травмирован, и это, несомненно, большая потеря для Риги. Но они здорово играют как команда, действуют агрессивно. И нам нужно быть готовыми», — цитирует Хартли официальный сайт клуба.