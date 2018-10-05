«Северсталь» поместила в список отказов Максима Верёвкина

«Северсталь» поместила в список отказов защитника Максима Верёвкина, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Верёвкин сыграл 7 матчей и сделал 1 результативную передачу при полезности «-4» и 14 штрафных минутах. В среднем за игру Максим проводил на льду 15 минут 26 секунд.

28-летний хоккеист пополнил состав череповецкой команды по ходу сезона-2017/18. Защитник принял участие в 29 матчах за клуб, в которых набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «-8».



Помимо «Северстали» Верёвкин выступал в КХЛ за «Амур». В общей сложности он сыграл 69 матчей в лиге, в которых забросил 3 шайбы и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-14» и 34 штрафных минутах.