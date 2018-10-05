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Коларж: у «Амура» не было намерения травмировать игроков «Автомобилиста»

Коларж: у «Амура» не было намерения травмировать игроков «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Амура» Ян Коларж подвёл итоги домашнего матча с «Автомобилистом» (2:5) в рамках «регулярки» КХЛ.

«Амур» снова пропустил несколько шайб в третьем периоде. В игре с «Торпедо» нам не хватило концентрации — команда потеряла её на пару минут и пропустила три гола. Сегодня ситуация была немного другой, поскольку шайбы влетали в ворота «Амура» после рикошетов и странных бросков.

Усталость? Сегодня было легче, поскольку соперник оказывал давление одним хоккеистом. Когда мы владели шайбой, гости откатывались в среднюю зону, в такой ситуации защитникам проще. Бывают матчи, когда устаёшь, но нужно выжимать всё из себя.

Некоторые хоккеисты «Автомобилиста» не смогли закончить матч из-за травм? У нас не было установки играть жёстко против игроков соперника и травмировать их. Если кто-то из гостей получил повреждение, то это произошло не по причине преднамеренных действий хоккеистов «Амура». У нас не было намерения травмировать оппонентов», — сказал Коларж в интервью клубному телевидению.

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