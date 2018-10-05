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Анкипанс: «Авангард» одержал заслуженную победу, нам не хватает уверенности

Анкипанс: «Авангард» одержал заслуженную победу, нам не хватает уверенности
Хоккей / КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился мнением о выездном поражении от «Авангарда» (2:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Соперника надо поздравить с заслуженной победой. Тяжёлый момент для нашей команды, мы не можем в игру войти, команда чувствует себя несколько неуверенно. Моментами «Динамо» нащупывает свою игру, и это единственный позитивный итог, который можно извлечь из прошедшего матча. Будем стараться, чтобы вернуть себе прежнюю игру и вернуться на былой уровень», — сказал Анкипанс на пресс-конференции после матча.

Рижане продлили свою серию без побед до трёх матчей, в то время как команда Боба Хартли одержала восьмую победу кряду и сократила отставание от лидирующего на Востоке «Автомобилиста».

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