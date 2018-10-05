Хартли: «Авангард» выглядел великолепно на протяжении двух периодов

Наставник «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе над рижским «Динамо» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Авангард» отлично начал матч, мы всегда хотим стартовать подобным образом. Забили первый гол в первой же смене, что придало энергии, уверенности. Думаю, что команда великолепно смотрелась на протяжении двух периодов.



Я предупреждал игроков, что Рига будет бороться в течение всего матча. Так и получилось. В составе соперника много трудолюбивых ребят, которые будут биться до последних секунд. «Динамо» подловило «Авангард» на его же ошибках. При счёте 4:2 соперник перехватил инициативу, поэтому очень здорово, что Вилле Покка забросил шайбу и вернул нам преимущество в три гола. «Авангард» играл не так, как должен был в течение всего матча, третий период получился сложным», — сказал Хартли на пресс-конференции после игры.

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