А. Свечников: мечтаю выступать в одном звене с братом

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, в чём он похож с братом Евгением, который защищает цвета «Детройт Ред Уингз».



«По детям мы только тренировались вместе. Да, такая мечта есть — выступать в одном звене. Но я сейчас в «Каролине», а Женя — в «Детройте». И нас это устраивает. Я надеюсь, что сыграем друг против друга. Это тоже круто. В чём мы с братом очень похожи, а в чём совершенно разные? Он больше шутит. Такой юморист. А похожи мы тем, что очень усердно работаем», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.



Андрей дебютировал в НХЛ в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). Он провёл на льду 11 минут 48 секунд (из них чуть больше двух минут — в большинстве) и отметился тремя бросками в створ (ещё дважды попал в штангу) при нулевом показателе полезности. Кроме того, форвард применил один силовой приём.

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