Шипачёв: «Динамо» должна улыбнуться удача в матче с «Нефтехимиком»

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал назначение Владимира Крикунова главным тренером клуба, а также поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком».

«Что поменялось после назначения Крикунова? Пока сложно сказать. Прошло всего несколько дней после назначения Владимира Васильевича. Сыграли одну игру, которую ещё будем разбирать. А так, если коротко: собрания немножко поменялись, отдельные тактические указания хоккеистам чуть-чуть другие. Но это домашняя кухня — о ней в принципе не надо рассказывать.

От матча с «Нефтехимиком» ожидаю победы. Нам когда-то уже должна улыбнуться удача. В целом мы с «Ак Барсом» неплохо играли, но опять чего-то не хватило для победы. Ждем встречи с «Нефтехимиком», будем работать и терпеть. Желаем, чтобы болельщики в нас верили», — приводят слова Шипачёва «Известия».