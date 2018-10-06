Андрей Первышин перешёл из чемпионата Словакии в «Сарыарку»

Защитник Андрей Первышин подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт команды. Напомним, летом двукратный обладатель Кубка Гагарина подписал соглашение с клубом чемпионата Словакии «Детва», но не сыграл ни одного матча за команду.



33-летний хоккеист завершал прошлый сезон в «Сарыарке», где сыграл в восьми матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (1+2) очка. Ранее Первышин играл в КХЛ за казанский «Ак Барс», омский «Авангард», питерский СКА, московский ЦСКА, ХК «Сочи», челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».



В КХЛ на его счету 440 матчей, в которых он набрал 141 (36+105) очко при показателе полезности «+47».