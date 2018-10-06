Italehti: Коскинен уже заработал в СКА на жизнь, теперь играет в удовольствие

Финское издание Italehti охарактеризовало карьеру голкипера Микко Коскинена, который после пяти сезонов в КХЛ решил вновь попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.



«Коскинен уверен в себе, он играл в чемпионской команде СКА, где стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Деньги на безбедную жизнь он уже заработал в Санкт-Петербурге. Теперь он хочет просто играть в лучшей хоккейной лиге мира и побеждать», — отмечает издание.



В сезоне-2010/11 Коскинен провёл 4 матча за «Нью-Йорк Айлендерс», а в настоящее время является сменщиком Кэма Тальбо в «Эдмонтон Ойлерз».



На протяжении трёх сезонов 29-летний голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в десяти из них.