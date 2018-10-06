Женская молодёжная сборная России выиграла Кубок Куортане

Женская молодёжная сборная России в заключительном матче на Кубке Куортане со счётом 4:2 переиграла хозяек льда — команду Финляндии. Таким образом, подопечные Евгения Бобарико со стопроцентным результатом (три победы в трёх встречах и девять набранных очков) заняли первое место на турнире.



Состав на матч с Финляндией выглядел следующим образом:

Савонина — Сычёва, Лучникова — Мезенцева — Борискова

Головкина — Ахметова, Пушкарь — Глухарёва — Маркова

Вольф — Коваленко, Буторина — Тарасова — Соколова

Рахимова — Шмыкова, Лопухова — Коржакова — Цацына.



Место в воротах, как и в первом матче, с первых минут заняла Дарья Гредзен.



Сборная России открыла счёт на девятой минуте первого периода — Варвара Борискова с передач Полины Лучниковой и Анны Савониной реализовала большинство нашей команды. А буквально спустя 30 секунд Екатерина Соколова удвоила счёт.



В середине второго игрового отрезка хозяйкам льда усилиями Софии Нуутинен удалось сократить разрыв в счете, а в начале третьего Кити Сейккула сравняла. Но Полина Лучникова и Илона Маркова в середине третьей двадцатиминутки вернули российской сборной комфортное преимущество в две шайбы. Первая отличилась с передачи Анны Савониной, вторая — Марии Пушкарь. Итоговый результат — победа подопечных Евгения Бобарико 4:2 и первое место на Кубке Куортане.