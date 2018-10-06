«Сочи» — «Динамо» Мн: в составе хозяев дебютирует Егор Рыков

Стали известны составы команд на матч хоккейного клуба «Сочи» с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 16:00 мск. В составе хозяев дебютирует защитник Егор Рыков, выменянный из СКА.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка — Щитов, Шмелёв — О`Делл — Архипов;

Овитю — Мусин, Полунин — Росен — Бочаров;

Рыков — Будкин, Старков — Точицкий — Капустин;

Воробьёв — Зборовский, Рахимуллин — Хлопотов — Акмальдинов.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;

Хенкель — Лисовец, С. Костицын — Ковыршин — Буйницкий;

Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А. Костицын;

Знахаренко — Дроздов, Литвинов — Волков — Артёмов.