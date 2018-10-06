Стали известны составы команд на матч хоккейного клуба «Сочи» с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 16:00 мск. В составе хозяев дебютирует защитник Егор Рыков, выменянный из СКА.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Щитов, Шмелёв — О`Делл — Архипов;
Овитю — Мусин, Полунин — Росен — Бочаров;
Рыков — Будкин, Старков — Точицкий — Капустин;
Воробьёв — Зборовский, Рахимуллин — Хлопотов — Акмальдинов.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;
Хенкель — Лисовец, С. Костицын — Ковыршин — Буйницкий;
Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А. Костицын;
Знахаренко — Дроздов, Литвинов — Волков — Артёмов.
«Сочи» — «Динамо» Мн: в составе хозяев дебютирует Егор Рыков