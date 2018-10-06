Дубли Якупова и Херсли помогли СКА одержать уверенную победу над «Йокеритом»

СКА одержал убедительную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча состоялась в Хельсински и завершилась со счётом 6:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



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В первом периоде ворота хозяев поразили Александр Дергачёв и Алексей Кручинин, а после перерыва «армейцы» трижды реализовали численное большинство стараниями Патрика Херсли и Наиля Якупова, оформившего дубль. Подопечные Лаури Марьямики сумели ответить точным броском Марко Анттилы в меньшинстве, а в третьем периоде Сами Лепистё реализовал удаление, которое заработал Виктор Тихонов. В самой концовке Херсли оформил дубль, реализовав большинство.



СКА одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, финская команда прервала серию из двух побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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