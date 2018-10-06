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Дубли Якупова и Херсли помогли СКА одержать уверенную победу над «Йокеритом»

Дубли Якупова и Херсли помогли СКА одержать уверенную победу над «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ

СКА одержал убедительную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча состоялась в Хельсински и завершилась со счётом 6:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде ворота хозяев поразили Александр Дергачёв и Алексей Кручинин, а после перерыва «армейцы» трижды реализовали численное большинство стараниями Патрика Херсли и Наиля Якупова, оформившего дубль. Подопечные Лаури Марьямики сумели ответить точным броском Марко Анттилы в меньшинстве, а в третьем периоде Сами Лепистё реализовал удаление, которое заработал Виктор Тихонов. В самой концовке Херсли оформил дубль, реализовав большинство.

СКА одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, финская команда прервала серию из двух побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2018, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 6
0:2, 1:3, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Дергачёв (Плотников) – 00:25 (5x5), 0:2 – Кручинин (Херсли, Бывальцев) – 05:57 (5x5), 0:3 – Якупов (Дацюк, Гусев) – 30:40 (5x4), 0:4 – Херсли (Дацюк, Гусев) – 31:28 (5x4), 0:5 – Якупов (Гусев, Херсли) – 32:49 (5x4), 1:5 – Анттила – 33:35 (4x5), 2:5 – Лепистё (Маннинен) – 48:09 (5x4), 2:6 – Херсли (Белов, Дацюк) – 59:06 (5x3)

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