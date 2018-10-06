Назаров: попросил ребят как можно скорее забыть о поражении от «Динамо»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал проигрыш (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».



«Поздравляю соперника с победой, у Владимира Крикунова, по-моему, это первая победа в клубе. Поздравляю коллегу. Моя команда старалась сегодня, но третья игра на выезде, тяжело. Очень тяжело играть, много бегать, много перелётов, соответственно, такой результат. Ребят попросил как можно скорее забыть об игре и готовиться дальше.



Первая игра Авцина в сезоне? Знаете, Авцин старался и неплохо сыграл. Почему так долго не играет Михнов? Он в запасе, готовится к следующему матчу.



Состояние Падакина? Тяжело ему. Он пропустил лето из-за травмы, потом фарм-клуб, где сыграл два матча. Павел набирает объём, через три-четыре игры выйдет на стопроцентную готовность.



Почему решили сделать его капитаном сегодня? Я не сторонник назначать капитанов на дистанцию, всё-таки в России играем. Падакин – молодой и перспективный игрок. Хотели поддержать его, показать, что он нужен команде», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.