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Крикунов: после серии поражений отступать «Динамо» было некуда

Крикунов: после серии поражений отступать «Динамо» было некуда
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«После серии поражений отступать было некуда. С самого начала ребята бились, боролись, старались сыграть правильно. Очень аккуратно сыграли. Все молодцы и заслуживают отличной оценки. Впервые сыграли на ноль? Не делали акцент на обороне, они и в поездке не так много пропускали. Надо забивать, чтобы победы были.

Игра в большинстве звена Шипачёва? Здорово, что забили, всё сделал Вадим. Для этого хоккей и есть — кто кого обманет.

Что с Макаровым? Разговариваем ещё с ним. Верна ли информация по просмотру Бартулиса? Да», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось
Очень странный выбор.
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