Григорьев: у «Витязя» было мало шансов, но он их использовал

Защитник «Спартака» Михаил Григорьев подвёл итоги матча с «Витязем» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Начали неплохо. Потом пошли небольшие провалы. «Витязь» играл на контратаках и в меньшинстве убегал к воротам «Спартака». У хозяев было меньше моментов, но они их реализовали. Мы хорошо в конце сыграли и смогли сравнять счёт, но в овертайме не повезло. Не хватает сыгранности, взаимозаменяемости, но это придёт.



Долго был без команды? Чувствую себя хорошо, вкатываться не приходится», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.



В сентябре Григорьев подписал односторонний контракт с красно-белыми, рассчитанный до апреля 2019 года.

«Спартак» подтвердил заключение контракта с Михаилом Григорьевым