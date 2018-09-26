«Спартак» подтвердил заключение контракта с Михаилом Григорьевым

Защитник Михаил Григорьев стал игроком «Спартака», информирует официальный «твиттер» московского клуба. Односторонний контракт с хоккеистом подписан до 30 апреля 2019 года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В июле защитник покинул нижегородское «Торпедо» после того, как арбитражная комиссия выдала ему статус неограниченно-свободного агента. Ранее агент Григорьева сообщал, что его клиент может продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошлом сезоне 27-летний хоккеист забросил 6 шайб и сделал 9 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в КХЛ также выступал в составе «Салавата Юлаева», «Барыса», «Локомотива», «Адмирала» и «Авангарда». В общей сложности Григорьев набрал 61 (21+40) очко в 373 играх при полезности «+37».