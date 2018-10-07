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3 очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Виннипег»

3 очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

Хоккеисты «Даллас Старз» нанесли «Виннипег Джетс» первое поражение в сезоне, обыграв соперников со счётом 5:1. Гол и две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, две заброшенные шайбы и два паса внёс вкопилку совей команды его одноклубник Тайлер Сегин.

В параллельном матче игрового вечера бросок Никиты Кучерова в послематчевой серии буллитов принёс победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в игре с «Флоридой Пантерз», результат встречи — 2:1. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 42 броска. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов закончил матч с показателем «-1».

«Баффало Сэйбрз» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1. Дубль в составе победителей оформил форвард Конор Шири.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 1
2:0, 1:1, 2:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – А. Радулов (Сегин, Кэррик) – 08:23 (5x5), 2:0 – Сегин (Бенн, Спецца) – 11:18 (5x4), 2:1 – Коннор (Моррисси, Труба) – 22:10 (5x5), 3:1 – Бенн (Спецца, А. Радулов) – 27:26 (5x4), 4:1 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 47:38 (5x4), 5:1 – Сегин (А. Радулов) – 52:41 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Макдональд (Трочек, Юбердо) – 05:58 (5x5), 1:1 – Чирелли (Макдона) – 50:45 (4x5), 2:1 – Миллер – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Шири (Ристолайнен, Миттельштадт) – 13:15 (5x4), 2:0 – Шири (Райнхарт, Айкел) – 21:42 (5x4), 2:1 – Хауден (Маккуэйд, Спунер) – 55:21 (5x5), 3:1 – Айкел – 59:58 (en)
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