3 очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Виннипег»

Хоккеисты «Даллас Старз» нанесли «Виннипег Джетс» первое поражение в сезоне, обыграв соперников со счётом 5:1. Гол и две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, две заброшенные шайбы и два паса внёс вкопилку совей команды его одноклубник Тайлер Сегин.

В параллельном матче игрового вечера бросок Никиты Кучерова в послематчевой серии буллитов принёс победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в игре с «Флоридой Пантерз», результат встречи — 2:1. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 42 броска. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов закончил матч с показателем «-1».

«Баффало Сэйбрз» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1. Дубль в составе победителей оформил форвард Конор Шири.