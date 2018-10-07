Дубль Тарасенко не помог «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Сент-Луис Блюз» в родных стенах уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джонатан Тэйвз, оформивший хет-трик.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя заброшенными шайбами. На счету Ивана Барбашёва результативная передача. Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов завершил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на выезде по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей решающий буллит на свой счёт записал Эрик Хаула. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник отразил 41 бросок.