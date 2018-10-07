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Дубль Тарасенко не помог «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Чикаго»

Дубль Тарасенко не помог «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Сент-Луис Блюз» в родных стенах уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джонатан Тэйвз, оформивший хет-трик.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя заброшенными шайбами. На счету Ивана Барбашёва результативная передача. Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов завершил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на выезде по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей решающий буллит на свой счёт записал Эрик Хаула. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник отразил 41 бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 5
2:1, 0:2, 2:1, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Парэйко (Марун, О'Райлли) – 14:42 (5x4), 2:0 – Тарасенко (О'Райлли) – 17:22 (5x5), 2:1 – Тэйвз (Густафссон, Дебринкэт) – 18:30 (5x5), 2:2 – Кейн (Шмальц) – 21:33 (5x5), 2:3 – Крюгер (Кейн, Шмальц) – 30:25 (5x5), 3:3 – Тарасенко (Марун, О'Райлли) – 43:58 (5x4), 4:3 – Батлер (Барбашев, Шварц) – 44:20 (5x5), 4:4 – Тэйвз (Йокихарью, Дебринкэт) – 46:59 (5x5), 4:5 – Тэйвз (Саад, Йокихарью) – 62:20 (3x3)
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