Илья Любушкин дебютировал в НХЛ, сыграл 11 минут и выполнил 4 силовых приёма

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» в родных стенах принимал «Анахайм Дакс» и потерпел поражение со счётом 0:1.

В составе «койотов» дебютировал российский защитник Илья Любушкин. 24-летнему хоккеисту было доверено провести на льду чуть больше 11 минут, из которых ни одной смены не пришлось на игру в неравных составах. Он отметился четырьмя силовыми приёмами и одним броском по воротам Джона Гибсона.

Единственную шайбу в матче забросил форвард гостей Максим Комтуа, отличившийся за 38 секунд до окончания второго периода.