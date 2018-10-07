«Баффало» – «Рейнджерс»: Наместников пропустил матч по решению тренера

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников не принял участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (1:3) по решению главного тренера нью-йоркцев Дэвида Куинна.

Вместо российского нападающего в состав был включён тафгай Коди Маклауд, который провёл на льду 5 минут 23 секунды и отметился тремя силовыми приемами и дракой с защитником «клинков» Натаном Болье. Отметим, что первый матч сезона Наместников провёл в четвёртом звене, отыграв меньше 10 минут.

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал двухлетний контракт с «синерубашечниками». По информации североамериканских СМИ, Наместников по этому соглашению заработает около $ 8 млн.