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«Адмирал» — «Трактор»: Степан Захарчук дебютирует за приморский клуб

«Адмирал» — «Трактор»: Степан Захарчук дебютирует за приморский клуб
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Адмирала» и «Трактора» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 10:00 мск.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Захарчук – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Таратунин – Козловский, Бутузов – Вихарев – Королёв;
Мищенко – Дьяков, Глазачев-К – Коньков – Воронин;
Таталин, Зайцев – Полак – Говорка.

«Трактор»:

Демченко (Сухачёв);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Бородкин, Мошаров— Стоу — Лапенков;
Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Петров, Глинкин — Полыгалов — Кравцов, Шолохов.

В составе команды Сергея Светлова дебютирует защитник Степан Захарчук, в составе команды Германа Титова произошла перестановка в первом звене: Йонас Энлунд заменил Максима Шипина.

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