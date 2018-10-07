«Адмирал» — «Трактор»: Степан Захарчук дебютирует за приморский клуб

Стали известны составы «Адмирала» и «Трактора» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 10:00 мск.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Захарчук – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Таратунин – Козловский, Бутузов – Вихарев – Королёв;
Мищенко – Дьяков, Глазачев-К – Коньков – Воронин;
Таталин, Зайцев – Полак – Говорка.
«Трактор»:
Демченко (Сухачёв);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Бородкин, Мошаров— Стоу — Лапенков;
Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Петров, Глинкин — Полыгалов — Кравцов, Шолохов.
В составе команды Сергея Светлова дебютирует защитник Степан Захарчук, в составе команды Германа Титова произошла перестановка в первом звене: Йонас Энлунд заменил Максима Шипина.