Журналист BSN Denver: консервативный стиль игры Варламова — просто тупость

Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, являющийся обозревателем матчей «Колорадо Эвеланш» обвинил российского вратаря Семёна Варламова в пропущенной шайбе от нападающего «Филадельфии Флайерз» Михаила Воробьёва.

В начале второго периода, когда «лавины» вели со счётом 2:1, голкипер «Колорадо» Семён Варламов собирался спокойно прижать ко льду прилетевшую к его воротам шайбу. По какой-то неизвестной причине этого не увидел или не захотел осознать его одноклубник по «Эвеланш» Марк Барберио. Однако североамериканский журналист считает виновным в этом моенте именно Варламова.

«Барберио уже думал, что он будет делать с шайбой дальше, как вдруг Варламов без всяких на то оснований бросился на шайбу. Его консервативный стиль игры, когда шайба оказывается рядом с ним и не таит никакой опасности, — это действительно тупость. Абсолютная. Варламов хронически испытывает проблемы в подобных ситуациях», — написал журналист в своём «твиттере».

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.