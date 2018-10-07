Максим Третьяк дебютировал за рижское «Динамо» и пропустил после первого броска

Голкипер Максим Третьяк дебютировал в составе рижского «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью».



21-летний хоккеист вышел на площадку, заменив Тимура Билялова, который покинул лёд, после того как пропустил три шайбы. Примечательно, что Третьяк пропустил после первого же броска по воротам – его огорчил нападающий хозяев Никита Михайлов.

Посмотреть видео первой пропущенной Третьяком шайбы можно на официальном сайте КХЛ.



Максим — внук легендарного голкипера сборной СССР и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.



В сезоне-2017/18 на счету Третьяка 1 матч за «Адмирал», 1 — за «Южный Урал» и 19 – за чеховскую «Звезду», в которой Максим пропускал 2,39 шайбы за матч.