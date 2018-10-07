«Барыс» победил «Слован», Карлссон оформил первый «сухарь» в сезоне

«Барыс» оказался сильнее «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Астане и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



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Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 18-й минуте стараниями Дмитрия Шевченко, а во втором игровом отрезке вратаря гостей Якуба Штепанека огорчили Никита Михайлис и Кёртис Валк. Обе команды заработали по 16 минут штрафного времени, однако все шайбы были заброшены в равных составах. Голкипер хозяев Хенрик Карлссон отыграл на ноль, отразив 22 броска по воротам.



Казахстанская команда одержала четвёртую победу в пяти последних матчах, а подопечные Владимира Орсага потерпели пятое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.