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«Барыс» победил «Слован», Карлссон оформил первый «сухарь» в сезоне

«Барыс» победил «Слован», Карлссон оформил первый «сухарь» в сезоне
Хоккей / КХЛ

«Барыс» оказался сильнее «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Астане и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 18-й минуте стараниями Дмитрия Шевченко, а во втором игровом отрезке вратаря гостей Якуба Штепанека огорчили Никита Михайлис и Кёртис Валк. Обе команды заработали по 16 минут штрафного времени, однако все шайбы были заброшены в равных составах. Голкипер хозяев Хенрик Карлссон отыграл на ноль, отразив 22 броска по воротам.

Казахстанская команда одержала четвёртую победу в пяти последних матчах, а подопечные Владимира Орсага потерпели пятое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
Слован
Братислава
1:0 – Шевченко (Диц) – 17:02 (5x5), 2:0 – Михайлис – 21:23 (5x5), 3:0 – Валк (Михайлис, Блэкер) – 39:22 (5x5)
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