Логинов: «Сибирь» даже с ЦСКА играет на равных, а то и переигрывает

Защитник «Сибири» Александр Логинов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Новосибирская команда впервые в сезоне выиграла встречу на своей площадке.



«От игры к игре чувствую себя лучше. Физическая форма не идеальная, но постепенно набираю кондиции.



Разговариваем с ребятами, в том числе с молодыми. Стали больше брать на себя игру, уверенность начинаем чувствовать. Даже с такими грозными соперниками, как ЦСКА, играем на равных, а то и переигрываем их.



«Сибири» нужно прибавлять в большинстве. В мелочах мы ещё не совсем хороши. Но сегодня прорвало, когда-то ведь должно было», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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