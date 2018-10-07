Светлов: «Адмирал» допустил много ошибок, за которые «Трактор» наказал его

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов проанализировал поражение в домашнем матче с «Трактором» (2:7), который прошёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Такие матчи бывают. Сложно в данную секунду что-то сказать. Сегодня было очень много ошибок, за которые соперник нас наказал. Будем разбирать эти ошибки, смотреть видео, готовить ребят дальше. Будем работать», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».



В составе хозяев голы на счету Александра Черникова и Константина Глазачева. Главными действующими лицами у победителей стали легионеры — нападающий Пол Щехура оформил хет-трик, его партнёр по звену Йонас Энлунд впервые отличился заброшенной шайбой за челябинский клуб. Также голевой актив пополнили Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов и Артём Пеньковский.

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