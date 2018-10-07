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Капризов набрал очки в 4-м матче подряд, это его лучший результат в сезоне

Капризов набрал очки в 4-м матче подряд, это его лучший результат в сезоне
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поспособствовал победе «армейцев» над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

21-летний хоккеист забросил шайбу и отдал голевую передачу. Результативная серия олимпийского чемпиона составляет уже четыре матча. Ранее Капризов отметился голом в ворота «Барыса» (3:2 ОТ). Кроме того, Кирилл сделал результативные передачи во встречах с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и «Сибирью» (2:0).

Видео гола Капризова в ворота «Авангарда» также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хоккеист впервые в нынешнем сезоне набрал очки в четырёх матчах подряд. В 15 встречах регулярного чемпионата Капризов забросил 6 шайб и отдал 4 результативные передачи.

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