Волков: пока притираемся с Крикуновым, но сейчас будем наигрывать новые схемы

Защитник московского «Динамо» Артём Волков прокомментировал назначение Владимира Крикунова главным тренером клуба.

«Пока Крикунов привыкает к игрокам, знакомится и присматривается к команде. В первые дни после его назначения в нашей работе особо много не поменялось. Но время есть — изменения в тактике и тренировочном процессе наверняка будут.

Когда тренеры дают играть, надо пользоваться доверием, выходить и отрабатывать на полную катушку. Мы пока только притираемся с Крикуновым, но сейчас будем наигрывать новые схемы и тактику. Пока по первым дням работы с ним могу сказать, что мы лишь в некоторых нюансах изменили игру в обороне и атаке. Стараемся прибавлять в игре. В некоторых матчах при Воробьеве мы показывали неплохой хоккей, но не доводили некоторые встречи до победы. Такие матчи нужно дожимать, не теряя очки там, где мы их заслуживаем», — приводят слова Волкова «Известия».