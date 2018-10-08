«Каролина» обыграла «Рейнджерс», Георгиев пропустил 7 шайб

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» и одержал победу – 8:5 (2:2, 2:2, 4:1). Решающим в матче стал третий период, в котором хозяевам удалось забросить 4 шайбы.

По три балла за результативность набрали форварды «Каролины» Уоррен Фёгеле (2+1) и Джастин Уильямс (0+3). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, забросил дебютную шайбу в НХЛ и отметился передачей.

В составе гостей отличился Павел Бучневич. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил 7 шайб, отразив 32 броска. Владислав Наместников провёл на льду 9 минут 30 секунд и записал на свой счёт результативную передачу.