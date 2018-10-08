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«Каролина» обыграла «Рейнджерс», Георгиев пропустил 7 шайб

«Каролина» обыграла «Рейнджерс», Георгиев пропустил 7 шайб
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» и одержал победу – 8:5 (2:2, 2:2, 4:1). Решающим в матче стал третий период, в котором хозяевам удалось забросить 4 шайбы.

По три балла за результативность набрали форварды «Каролины» Уоррен Фёгеле (2+1) и Джастин Уильямс (0+3). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, забросил дебютную шайбу в НХЛ и отметился передачей.

В составе гостей отличился Павел Бучневич. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил 7 шайб, отразив 32 броска. Владислав Наместников провёл на льду 9 минут 30 секунд и записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
8 : 5
2:2, 2:2, 4:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Веси (Хейз, Фаст) – 00:49 (5x5), 0:2 – Крайдер (Хауден, Наместников) – 06:02 (5x5), 1:2 – Фёгеле (Уильямс, Нечас) – 09:07 (5x5), 2:2 – Мартинук (Уильямс, Стаал) – 14:14 (5x5), 2:3 – Веси (Шей, Хитил) – 22:48 (5x5), 3:3 – Стаал (Фёгеле, Славин) – 29:25 (5x5), 3:4 – Бучневич (Деанджело, Хейз) – 31:41 (5x4), 4:4 – Ферланд – 39:29 (5x5), 4:5 – Крайдер (Деанджело, Фаст) – 44:26 (5x5), 5:5 – Валльмарк (Мартинук, Свечников) – 45:01 (5x5), 6:5 – Свечников (Фолк, де Хаан) – 50:44 (5x5), 7:5 – Фёгеле (Уильямс, Стаал) – 51:31 (5x5), 8:5 – Терявяйнен (Ахо, Ферланд) – 59:29 (en)
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