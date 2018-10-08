Хет-трик Тавареса принёс «Торонто» победу над «Чикаго»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл в овертайме – 6:7 (2:2, 1:2, 3:2, 0:1).

Самыми результативными игроками в составе хозяев стали защитники Данкан Кит и Хенри Йокихарью, сделавшие по три голевые передачи. Дубль на счету Патрика Кейна, по шайбе забросили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт, Джон Хейден и Брэндон Мэннинг. Российский нападающий Артём Анисимов заработал показатель полезности «+3», проведя на льду 16 минут 37 секунд.

У гостей хет-трик оформил Джон Таварес. Четыре очка на счету Остона Мэттьюса, забившего два гола и сделавшего две результативные передачи. Он лидирует в таблице бомбардиров НХЛ с восемью баллами. Также отличились Каспери Капанен и Морган Рилли, принёсший «Торонто» победу в овертайме. Защитник Никита Зайцев сыграл 24 минуты 22 секунды и заработал показатель полезности «-2».

Благодаря этой победе «Торонто» с пятью очками поднялся на вторую строчку Восточной конференции, «Чикаго» (5) — первый на Западе.