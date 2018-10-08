Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Хет-трик Тавареса принёс «Торонто» победу над «Чикаго»

Хет-трик Тавареса принёс «Торонто» победу над «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл в овертайме – 6:7 (2:2, 1:2, 3:2, 0:1).

Самыми результативными игроками в составе хозяев стали защитники Данкан Кит и Хенри Йокихарью, сделавшие по три голевые передачи. Дубль на счету Патрика Кейна, по шайбе забросили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт, Джон Хейден и Брэндон Мэннинг. Российский нападающий Артём Анисимов заработал показатель полезности «+3», проведя на льду 16 минут 37 секунд.

У гостей хет-трик оформил Джон Таварес. Четыре очка на счету Остона Мэттьюса, забившего два гола и сделавшего две результативные передачи. Он лидирует в таблице бомбардиров НХЛ с восемью баллами. Также отличились Каспери Капанен и Морган Рилли, принёсший «Торонто» победу в овертайме. Защитник Никита Зайцев сыграл 24 минуты 22 секунды и заработал показатель полезности «-2».

Благодаря этой победе «Торонто» с пятью очками поднялся на вторую строчку Восточной конференции, «Чикаго» (5) — первый на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 7
2:2, 1:2, 3:2, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Тэйвз (Кагун, Кит) – 09:00 (5x5), 2:0 – Дебринкэт (Кагун, Кит) – 12:02 (5x5), 2:1 – Капанен (Мэттьюс) – 14:09 (5x5), 2:2 – Мэттьюс (Капанен) – 14:43 (5x5), 2:3 – Таварес (Хайман, Рилли) – 23:56 (5x5), 3:3 – Хейден (Йокихарью, Кит) – 25:37 (5x5), 3:4 – Таварес (Марнер, Рилли) – 27:37 (5x4), 4:4 – Мэннинг (Сибрук, Куниц) – 42:20 (5x5), 4:5 – Таварес (Марнер) – 49:29 (5x5), 5:5 – Кейн (Йокихарью, Шмальц) – 58:36 (6x5), 5:6 – Мэттьюс (Марло, Гардинер) – 58:58 (5x5), 6:6 – Кейн (Йокихарью, Шмальц) – 59:31 (6x5), 6:7 – Рилли (Марло, Мэттьюс) – 60:19 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент