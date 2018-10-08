Ковальчук набрал первое очко после возвращения в НХЛ, это его 400-я передача

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился первым результативным действием после возвращения в лигу. В домашней встрече с «Детройт Ред Уингз» (идёт 2-й период, 1:1) форвард выступил ассистентом в голе Анже Копитара.

Видео результативного действия Ковальчука можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кингз».

Отметим, что результативная передача стала для него 400-й в НХЛ.

Илья в дебютном матче сезона с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) провёл на льду 20 минут 15 секунд, из которых пять с половиной минут — в большинстве, не сумев отметиться очками при показателе полезности «+1».

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».