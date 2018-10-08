Юханссон, Херсли, Гусев и Михайлов — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов пятой недели турнира в четырёх номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Лучшим вратарём признан Ларс Юханссон (ЦСКА), одержавший победы в двух гостевых матчах недели (в одном из них – на ноль) и пропустивший в них одну шайбу. Голкипер московского клуба отразил 97,78% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,50.



Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 7 (2+5) очков (лучший показатель недели среди защитников). В поединке с «Йокеритом» Херсли набрал 4 очка и оформил дубль.



Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 7 (1+6) очков (лучший показатель недели среди нападающих). Форвард клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех матчах недели, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».



Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в двух матчах набравший 2 (1+1) очка. Его шайба в ворота рижского «Динамо» стала победной. 20-летний нападающий новосибирского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», проводил на льду в среднем 16 минут 26 секунд.