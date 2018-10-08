Клуб Ковальчука поместил основного голкипера в список травмированных

«Лос-Анджелес Кингз» поместил голкипера Джонатана Куика в список травмированных, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



32-летний вратарь получил повреждение нижней части тела на тренировке, которая состоялась 6 октября. Клуб не объявил, когда хоккеист вернётся в строй.



В прошлом сезоне Куик одержал 33 победы, проиграл в основное время 28 матчей и ещё три — в овертайме и по буллитам. В среднем за игру он пропускал 2,4 шайбы и парировал 92,1% бросков.



Вчера, 7 октября, «Лос-Анджелес» вызвал из АХЛ голкипера Петера Будая. 36-летний словак провёл 51 матч за «королей» в сезоне-2016/17, заменив получившего травму паха в матче открытия Куика.

«Лос-Анджелес» проиграл в стартовом матче «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ), но затем одолел «Детройт Ред Уингз» (4:2).