А. Зайцев: у Захарчука нет подлости, ему что теперь, вообще не играть?

Известный в прошлом хоккейный арбитр Александр Зайцев поделился мнением о моменте с силовым приёмом Степана Захарчука против форварда «Трактора» Артёма Пеньковского.

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«В этом моменте были чистые «5+20». Там даже можно было дать атаку сзади. Эпизод закончился травмой, тут уж никуда не денешься. Сейчас в КХЛ матч-штрафы отменили, но это катит на матч-штраф. Почему они это придумали – я не знаю. Я думаю, что дисквалификация на две-три игры у него будет. К сожалению, Захарчук такой большой, что к нему относятся так же, как к Артюхину. Ему что теперь, вообще не играть? Я понимаю, что с травмами борются, но это хоккей, от них никуда не деться. Один человек большой, а другой маленький. И, конечно, маленькому достаётся. Но с этим борются, людям дают большие штрафы.



Воспитывать Захарчука не нужно, он так играет. Что есть, то есть. Если ты его разучишь это делать, то он не сможет играть. Никакой подлости, как может казаться на первый взгляд, у него нет. Он просто бьёт, он не думает ни о чём. Что бы Степан ни сделал, он всё равно оказывается выше человека. Значит, он ударяет в голову. Человек большой, больше ничего нельзя сказать», — отметил Зайцев.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Пеньковский после силового приёма Захарчука может пропустить остаток сезона из-за полученной травмы.

Видео удаления Захарчука можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.