Пеньковский может пропустить сезон после силового приёма Захарчука

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Артём Пеньковский может досрочно завершить сезон.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

По предварительной информации врачей, обследовавших хоккеиста во Владивостоке, у него диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Тяжёлую травму Пеньковский получил в концовке матча с «Адмиралом» в результате силового приёма Степана Захарчука. Защитник дальневосточников толкнул нападающего челябинцев в борт, в результате чего был удалён до конца матча.

Видео удаления Захарчука можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» располагается двумя строчками ниже.

Самый грязный игрок вернулся в КХЛ. Захарчук уже начал «убивать» Степан, мы не скучали.

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