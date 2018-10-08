Гарипов пропустит матч в Череповце, Ткачёв и Галиев сыграют в тройке с Зариповым

«Ак Барс» провёл утреннюю тренировку перед выездной игрой регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», которая состоится сегодня, 8 октября, начало – 19:00 мск.



Как сообщает пресс-служба казанского клуба, голкипер Эмиль Гарипов пропустит встречу, поскольку тренерский штаб предоставил ему отдых. По той же причине команде Зинэтулы Билялетдинова не помогут защитники Никита Лямкин и Рафаэль Батыршин. В состав возвращаются нападающие Владимир Ткачёв и Станислав Галиев, которые составят вторую тройку нападения с Данисом Зариповым. Кроме того место в заявке получил игрок обороны Андрей Педан.



В предыдущем матче «Ак Барс» проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:2. Команда Билялетдинова прервала серию из трёх побед.

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