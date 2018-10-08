«Авангард» может провести три матча на открытом воздухе в Омске

Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что клуб согласовал с Континентальной хоккейной лигой проведение трёх матчей на открытом воздухе в Омске. Игры запланированы на декабрь 2018 года.

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«У нас согласованы с КХЛ три матча под открытым небом. Теперь мы должны сами понять, сможем ли мы их провести, так как это очень дорого. Пока это ещё не согласовано с другими командами», — приводит слова Сушинского ТАСС.



«Авангард» вынужден проводить домашние матчи нынешнего сезона в Балашихе из-за непригодности дворца в Омске. В декабре у подопечных Боба Хартли запланировано пять встреч на своей площадке, в роли соперников выступят «Йокерит», «Северсталь», «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс».



В настоящий момент «ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.