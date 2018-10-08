Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.



Первой звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, записавший на свой счёт 8 (5+3) баллов в трёх играх.



Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, набравший в актив 6 (5+1) баллов в трёх встречах.



Замкнул тройку лучших игроков недели голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, в первых двух играх сезона отразивший 61 из 62 бросков, процент отражённых бросков — 98,4%.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19