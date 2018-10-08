Тренер «Лос-Анджелеса» — о травме Куика: мы верим в Джека, он справится

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс поделился мнением о повреждении голкипера Джонатана Куика, получившего повреждение нижней части тела на тренировке 6 октября. Клуб не объявил, когда хоккеист вернётся в строй.



«Мы верим в Джека. В прошлом сезоне он выходил на лед в непростых ситуациях, но благодаря ему мы взяли очко в Виннипеге в концовке чемпионата. Он много работает, хорошо читает игру, отлично общается. Мы уверены, что он справится», — приводит слова Стивенса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Куик одержал 33 победы, проиграл в основное время 28 матчей и ещё три — в овертайме и по буллитам. В среднем за игру он пропускал 2,4 шайбы и парировал 92,1% бросков.