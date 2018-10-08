«Йокерит» взял верх над минским «Динамо»

Финский «Йокерит» на домашнем льду оказался сильнее минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Горди Дуайера потерпели четвёртое поражение подряд в чемпионате.



Хозяева оказались результативнее в первом периоде: на заброшенные шайбы Сакари Маннинена, Томи Мяки и Йона Нормана «Динамо» ответило только точными бросками Дмитрия Буйницкого и Кристиана Хенкеля. На 30-й минуте «Йокерит» увеличил преимущество усилиями Нормана, оформившего дубль. В третьем периоде у «шутов» забил Ессе Йоэнсуу, в составе гостей — дубль сделал Хенкель.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19