Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Йокерит» взял верх над минским «Динамо»

«Йокерит» взял верх над минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Финский «Йокерит» на домашнем льду оказался сильнее минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Горди Дуайера потерпели четвёртое поражение подряд в чемпионате.

Хозяева оказались результативнее в первом периоде: на заброшенные шайбы Сакари Маннинена, Томи Мяки и Йона Нормана «Динамо» ответило только точными бросками Дмитрия Буйницкого и Кристиана Хенкеля. На 30-й минуте «Йокерит» увеличил преимущество усилиями Нормана, оформившего дубль. В третьем периоде у «шутов» забил Ессе Йоэнсуу, в составе гостей — дубль сделал Хенкель.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
5 : 3
3:2, 1:0, 1:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Маннинен (Лёв, Мяки) – 01:56 (5x5), 1:1 – Буйницкий (Павлович, Осипов) – 03:56 (5x5), 2:1 – Мяки (Мозес, Маннинен) – 07:28 (5x5), 3:1 – Норман (О'Нилл) – 17:59 (5x5), 3:2 – Хенкель (Ковыршин, Лисовец) – 19:07 (5x5), 4:2 – Норман (О'Нилл, Грант) – 30:23 (5x4), 5:2 – Калниньш (О'Нилл) – 44:30 (5x4), 5:3 – Хенкель (Костицын, Дроздов) – 49:01 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент